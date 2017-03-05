В Україні на ремонт доріг у 2017 р. піде близько 3 млрд грн, - "Укравтодор"

В Україні у 2017 р. на ямковий ремонт доріг піде близько 2,5-3 млрд грн.

Про це повідомив радник голови "Укравтодору" Олександр Кава в ефірі телеканалу ZIK.

"На ямковий ремонт в цьому році піде десь близько 2,5-3 мільярдів гривень, саме така сума передбачена відповідно до того розподілу, який є. За ці гроші можна або провести капітальний ремонт 300 кілометрів автомобільних доріг, або забезпечити проїзд, ліквідувати ями на 30 тисячах кілометрів доріг. Це все ж показники, які сумірні і дають можливість багатьом громадянам України у всіх областях їздити, принаймні, по дорогах, а не вибоїнах і ямках", – підкреслив Кава.

Радник повідомив, що з 2017 р. "Укравтодор" розпочав ремонтувати дороги за принципом маршрутів.

"Потрібно проводити ремонт не просто невеликих обсягів, що розсіяні по всіх областях, а конкретних напрямків. Наприклад, у цьому році буде завершено ремонт дороги "Львів-Луцьк", тобто два обласних центри, які знаходяться на невеликій відстані, і між ними буде якісна дорога. Так само цього року будуть виконуватися роботи, і, можливо, вже буде завершено ремонт дороги "Львів-Тернопіль". По ній зараз 120 кілометрів змушені їхати 3-3,5 години, тоді як по якісним дорогам в Європі цю відстань ви проїдете за 1,15-1,20 години", – зазначив він.

За словами Кави, за таким самим принципом будуть ремонтуватися дороги з Дніпра через Кривий Ріг у напрямку Миколаєва. Радник голови каже, що "стан цієї дороги жахливий".

"З Кропивницького в Миколаїв - це маршрут, яким перевозиться багато товарів у напрямку морських торговельних портів Миколаєва і Великої Одеси – цей маршрут також буде ремонтуватися", – зазначив Кава.

Також він повідомив, що ремонт дороги "Запоріжжя-Маріуполь" у цьому році буде виконаний на 50% від необхідного загального обсягу.