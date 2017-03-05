В Японії термін повноважень прем'єра можуть продовжити до 9 років

З'їзд правлячої Ліберально-демократичної партії (ЛДП) Японії офіційно прийняв рішення внести зміни до партійного статуту та продовжити з шести до дев'яти років термін повноважень голови.

Про це повідомляє Kyodo News.

Зазначається,що в разі перемоги партії на найближчих виборах повноваження її лідера - прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе, які закінчувалися в 2018 році, будуть продовжені до 2021 року.

Згідно з японським законодавством, лідером уряду є лідер правлячої партії. Таким чином Сіндзо Абе має потенційний шанс залишитися у кріслі прем'єра до 2021 року, якщо йому вдасться зберегти підтримку власної партії. Відповідні зміни були внесені в статут партії в ході з'їзду ЛДП.