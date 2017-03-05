Верняєв виборов "срібло" на Кубку Америки зі спортивної гімнастики

Український олімпійський чемпіон Ріо-2016 у вправах на паралельних брусах Олег Верняєв завоював срібло у багатоборстві на Кубку Америки зі спортивної гімнастики.

Як повідомляє офіційний сайт Національного олімпійського комітету, на змаганнях в Ньюарку (Нью-Джерсі) Верняєв набрав 85,699 очки і поступився лише американцю Юлу Молдауеру (85,931 очки).

Бронзову нагороду виборов американець Акаш Моді (84,398 бали).

Нагадаємо, що українка Олеся Повх виборює срібну медаль на зимовому чемпіонаті Європи з легкої атлетики в Белграді.