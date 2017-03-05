За день бойовики 54 рази обстріляли позиції ЗСУ

Сьогодні бойовики 54 рази обстріляли позиції сил АТО з танків, мінометів та іншої зброї. Двоє наших військових поранено, один травмований.

Про це повідомляє у вечірньому зведенні прес-центр АТО.

"Загалом зафіксовано 54 обстріли. Двоє наших військових поранено, один травмований", - йдеться в зведенні.

Зазначається, що упродовж дня танки окупантів неодноразово вели вогонь по Луганському, шахті Бутовці, Кам’янці і Пісках. З мінометів різних калібрів, гранатометів та стрілецької зброї – по Авдіївці, Майорську, Новгородському, Троїцькому, Опитному, Пісках та Зайцевому. БМП вели вогонь по Луганському.

На Маріупольському напрямку з мінометів обстріляли Талаківку, Гнутове, Водяне та Широкине. З великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Водяне, Гнутове, Широкине, Павлопіль. БМП і танки противника вели вогонь по Водяному та Широкиному. Також Широкине обстріляли з протитанкових ракетних комплексів.

На Луганському напрямку – зі 120 міліметрових мінометів обстріляли Новоолександрівку та Богуславське. З стрілецької зброї – Попасну.