За добу в зоні АТО загинув один український військовий, ще 12 поранені і травмовані, – штаб

Протягом минулої доби внаслідок бойових дій один український війсковослужбовець загинув, ще 12 бійців отримали травми і поранення.

Про це під час брифінгу у неділю повідомив речник Міноборони України з питань АТО Андрій Лисенко, передає УНН.

“За минулу добу внаслідок бойових дій один український воїн загинув, ще 12 отримали поранення і травми”, — сказав він.

За його словами, ситуація у зоні АТО залишається складною.

Напередодні бойові дії у районі Авдіївки розпочалися зранку, бойовики підтягли танки і почали вести з них обстріли, також використовувалися ворожі міномети.

“Бойові дії розпочалися близько 6-ї ранку, коли ворог підтягнув танки до лінії зіткнення та відкрив вогонь з них, а також мінометів. Через дві з половиною години обстріли припинилися — тиша запанувала до 16-ї години. Після цього активність ворога поновилася з новою силою — обстріли тривали безперестанно до опівночі”, — повідомив речник Міноборони.

Він наголосив, що з арсеналу, використаного бойовиками проти українських військових під Авдіївкою, вчора не застосовувалася лише артилерія.

При цьому у районі донецького аеропорту, за словами Лисенка, відбулося по два ворожих обстріли в Пісках та Опитному.

“Кожен другий був мінометний. Трапилося це ввечері”, — уточнив він.