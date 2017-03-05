Завтра у Гаазі розпочнуться публічні слухання за позовом України до РФ

Міжнародний суд ООН у Гаазі у понеділок розпочне публічні слухання за позовом України до Росії, передає УНІАН.

Слухання пройдуть з 6 по 9 березня і розпочнуться із заслуховування української сторони. У вівторок слово буде надано російській стороні, середа відведена для України, а четвер - для Росії. Слухання відбудуться у відкритому режимі в Палаці миру, який був спеціально побудований для арбітражного суду на пожертвування американського магната Ендрю Карнегі і був відкритий 28 серпня 1913 року.

Міжнародний суд, який є головним судовим органом Організації Об'єднаних Націй, проведе публічні слухання у справі про застосування Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації у скарзі України проти Росії і буде розглядати прохання Києва запровадити тимчасові заходи.