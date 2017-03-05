Заяву про відвід судді у справі Насірова розглянуть завтра

Клопотання про обрання запобіжного заходу відстороненому голові Державної фіскальної служби України Роману Насірову та клопотання про відвід слідчого судді, поданого стороною захисту обвинуваченого, буде розглянуто завтра в приміщенні Апеляційного суду міста Києва.

Про це заявила прес-секретар Солом'янського суду міста Києва Яна Квітченко в інтерв'ю журналістам, повідомляє Укрінформ.

«У нас є рішення зборів суддів, яким ми встановили, що чергування у нас виключно в суботу... Щоб суддя Бобровник почав розглядати по суті клопотання, потрібно, щоб розглянули заяву про відвід. Для того, щоб розглянути заяву про відвід, потрібно визначити суддю, який уповноважений розглядати заяву про відвід. В даному випадку, оскільки рішенням суддів було прийнято про те, що чергування виключно в суботу, в неділю в нас немає можливості, не те, що немає можливості, а є рішення, яке ми не маємо права порушувати. У зв'язку з цим заява про відвід судді Бобровнику буде передана завтра до канцелярії суду і розподілена на підставі положення про автоматизовану систему документообігу суду», - заявила прес-секретар.

Вона повідомила, що «розгляд як клопотання про обрання запобіжного заходу, так і про відвід буде здійснюватися в приміщенні Апеляційного суду міста Києва».

У НАБУ заявили, що, якщо протягом найближчого часу не буде вирішене питання про продовження судового засідання та розгляд клопотання сторони захисту про відвід судді, запобіжний захід підозрюваному голові ДФС до кінця дня обрано не буде. Термін тимчасового утримання його під вартою спливає ввечері 5 березня. Відтак, якщо до завершення цього строку, питання не буде вирішено, детективи будуть змушені звільнити голову ДФС з-під варти.

Нагадаємо, що суддя заявив, що сьогодні засідання у справі Насірова продовжуватися не буде.