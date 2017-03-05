Жіноча збірна України посіла 7-ме місце в естафеті з біатлону

Жіноча збірна України посіла 7-ме місце в естафеті 4х6 кілометрів на сьомому етапі Кубка світу з біатлону, який проходить у столиці зимової Олімпіади-2018 Пхенчхані (Республіка Корея).

Ірина Варвинець передала естафету шостою, Юлія Джима - четвертою, Валя Семеренко відправила сьомою на дистанцію Анастасію Меркушину, яка на фініші зберегла сьому позицію, повідомляє Укрінформ.

Українська четвірка відстала від лідера збірної Німеччини на 1 хвилину 27,2 секунди, використавши 9 додаткових патронів на восьми вогневих рубежах.

Срібними призерами стали біатлоністки Норвегії. У суперечці за "бронзу" команда Чехії на 0,1 секунди випередила збірну Швеції.

Завершить корейський етап Кубка світу чоловіча естафета 4х7,5 км, яка розпочнеться о 12.45 за київським часом. Україну представлятимуть Артем Прима, Сергій Семенов, Володимир Семаков та Дмитро Підручний.

Нагадаємо, що Цуренко виграла тенісний турнір у Мексиці.