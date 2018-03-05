Авіаносець ВМС США вперше з часу закінчення війни увійшов у територіальні води В'єтнаму

Авіаносець військово-морських сил США Carl Vinson у супроводі крейсера і міноносця увійшов у територіальні води В'єтнаму, що стало наймасштабнішою присутністю військово-морських сил США в країні з 1975 року - з часу закінчення війни у В'єтнамі, повідомляє DW.

Американські кораблі, на борту яких перебувають загалом близько 6 тисяч військовослужбовців і членів екіпажу, в понеділок, 5 березня, стали на якір у порту Дананга. Очікується, що кораблі пробудуть у В'єтнамі до 9 березня.

У кораблів мирна місія, що передбачає обмін технічними знаннями і досвідом, зазначив представник міністерства закордонних справ В'єтнаму. "Цей візит покликаний зміцнити розвиток двосторонніх відносин у рамках всебічного партнерства двох країн і сприяти підтримці миру, стабільності і безпеки в регіоні ", - заявили у в'єтнамському зовнішньополітичному відомстві.

Візит американського авіаносця в Дананг пов'язують із посиленням Китаю в регіоні, повідомляє AP. Зокрема, Китай нарощує військову присутність на Парасельских островах і архіпелазі Спратлі - на територіях, на які претендує В'єтнам.