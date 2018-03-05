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Роман Шухевич, командир УПА

Бойовики продовжують обстрілювати позиції ЗСУ

5 березня, 2018 - 20:06
Фото Reuters

Упродовж 5 березня російсько-терористичні війська здійснили три прицільні обстріли укріплень сил АТО, поранений один військовослужбовець Збройних сил України.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Незважаючи на спільне рішення Тристоронньої контактної групи щодо перемир’я, російсько-окупаційні війська сьогодні не припинили обстрілів позицій Збройних сил України. Впродовж дня загарбники здійснили три прицільні обстріли укріплень сил АТО", - зазначається у повідомленні.

Так, на Луганському напрямку противник вів вогонь з 82-мм мінометів, автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї по наших опорних пунктах поблизу Щастя. З мінометів калібру 82-мм та великокаліберних кулеметів  порушував перемир’я неподалік Троїцького.

На Донецькому напрямку окупанти застосували гранатомети і стрілецьку зброю у районі Новотроїцького.

Джерело: День

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