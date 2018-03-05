Бойовики продовжують обстрілювати позиції ЗСУ

Упродовж 5 березня російсько-терористичні війська здійснили три прицільні обстріли укріплень сил АТО, поранений один військовослужбовець Збройних сил України.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Незважаючи на спільне рішення Тристоронньої контактної групи щодо перемир’я, російсько-окупаційні війська сьогодні не припинили обстрілів позицій Збройних сил України. Впродовж дня загарбники здійснили три прицільні обстріли укріплень сил АТО", - зазначається у повідомленні.

Так, на Луганському напрямку противник вів вогонь з 82-мм мінометів, автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї по наших опорних пунктах поблизу Щастя. З мінометів калібру 82-мм та великокаліберних кулеметів порушував перемир’я неподалік Троїцького.

На Донецькому напрямку окупанти застосували гранатомети і стрілецьку зброю у районі Новотроїцького.