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Доба в АТО: Агресор здійснив 7 прицільних обстрілів, жоден військовослужбовець не постраждав

5 березня, 2018 - 08:46
Фото Reuters

Минулої доби російсько-окупаційні війська продовжили обстріли у бік українських захисників із озброєння забороненого Мінськими домовленостями. Загалом, минулої доби, агресор здійснив 7 прицільних обстрілів позицій Збройних Сил України. Унаслідок ворожого вогню ніхто із українських воїнів не постраждав.Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО на сторінці в Facebook.

Окрім важких мінометів, противник, на деяких ділянках лінії зіткнення, застосував танкове озброєння.

На Луганському напрямку ворог вів вогонь зі 120-мм мінометів по наших позиціях довкола населеного пункту Луганське, а з мінометів калібру 82-мм, гранатометів та зенітної установки – по захисниках Щастя.

На Донецькому напрямку основна збройна активність противника зафіксована на Приазов’ї. У цьому районі загарбники застосували 120-мм міномети неподалік Павлополя та Широкиного. Також біля Павлополя окупанти стріляли із озброєння танка, БМП, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Крім того, сім мін калібру 120-мм розірвалися поблизу наших опорних пунктів у передмісті Мар’їнки.

Джерело: День

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