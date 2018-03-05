Документальний фільм про допінг у російському спорті отримав "Оскар"

Премію Американської кіноакадемії «Оскар» як кращий документальний фільм отримав «Ікар» - стрічка, яка розповідає про допінг у російському спорті. Про це повідомляє The New York Times.

Американський режисер Брайан Фогель зняв цей фільм за підтримки колишнього керівника Московської антидопінгової лабораторії Григорія Родченкова, який на даний момент живе в США.

Фогель присвятив цю нагороду Родченкова, назвавши його «безстрашним інформатором, який зараз живе в серйозній небезпеці».

Родченков, який знаходиться під захистом Сполучених Штатів як важливий свідок, втік з Росії в 2016 році після того, як оприлюднив документи, що засвідчують існування в його країні підтримуваної державою програми вживання допінгу з подальшим приховуванням позитивних результатів допінг-проб.

У Кремлі розкритикували заяви Родченкова і назвали їх «наклепом перебіжчика». Проти нього в Росії порушили кримінальну справу.

У вересні 2017 року Басманний суд Москви заочно заарештував Родченкова.

Двогодинний фільм представили на фестивалі Sundance, і він отримав спецприз журі. У серпні минулого року картина випустила Netflix з описом «фільм, який розкрив найбільшу спортивну змову всіх часів і переміг допінг-імперію Росії».