Фінляндія дає на реформу української школи €6 мільйонів

Україна та Фінляндія уклали угоду, що передбачає допомогу в підвищенні кваліфікації українських вчителів, популяризацію освіти та покращення освітнього середовища шкіл у межах реформи Нова українська школа.

Документ підписали міністр освіти і науки Лілія Гриневич та міністр закордонних справ Фінляндської Республіки Тімо Сойні 5 березня у будівлі МЗС України, повідомляє прес-служба Міністерства освіти та науки.

"Підписана угода (Про реалізацію проекту "Фінська підтримка реформи української школи" - ред.) передбачає підтримку з боку наших партнерів саме тих напрямів, у яких Фінляндія найбільш успішна. Широко відомо, що у власній освітній реформі фіни зробили ставку на вчителя, і це дало свої результати – зараз середня освіта у Фінляндії одна із найуспішніших у світі. Передбачений угодою проект матиме орієнтовну вартість 6 мільйонів євро. Він розрахований на 4 роки", – відзначила Гриневич.

Після підписання угоду має ратифікувати Верховна Рада України. Гриневич наголосила, що всі ці бюрократичні процедури конче потрібно завершити протягом найближчих місяців.

"Уже 1 вересня 2018 року всі першокласники прийдуть у Нову українську школу. Така масштабна зміна потребує супроводу та підтримки, і ми розраховуємо на наших партнерів у цьому процесі. Саме тому сподіваємось, що усі процеси, які має пройти ця угода, відбудуться швидко та без зайвих затримок", – зазначила міністр.

При цьому в МОН додали, що Фінляндія є одним з надійних партнерів України. Після Революції гідності Фінляндська Республіка збільшила об’єм допомоги Україні. Так, за останні три роки обсяг наданої гуманітарної та технічної допомоги становить 28,7 млн євро. Фінляндія підтримує реформи у законодавчому, економічному та енергетичному секторах через Раду Європейського Союзу, ЄБРР, Світовий банк та Північну екологічну фінансову корпорацію, зазначається в повідомленні.