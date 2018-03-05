Фінляндія готова відправити миротворців на Донбас, - МЗС

Фінляндія у цілому готова долучитися до миротворчої місії ООН на Донбасі, але ще треба тиснути на Росію щодо формату такої місії.

Про це заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін на спільному брифінгу з міністром закордонних справ Фінляндської Республіки Тімо Сойні, повідомляє Укрінформ.

“Наші фінські друзі в принциповому плані готові взяти участь у майбутній миротворчій операції, але зараз маємо тиснути на Росію з метою, що це була справжня миротворча операція (місія — ред.), а не операція, яка б не дозволила Росії легітимізувати свій протекторат на окупованих територіях, заморозити ситуацію і створити пастки у процесі реалізації такої операції”, - сказав Клімкін.

Він підкреслив, що фундаментальною умовою місії має стати її розгортання на всій без винятку території окупованого Донбасу, а також те, що миротворці поступово повинні будуть перебрати весь контроль над цією територією.

Нагадаємо, що Швеція заявила про готовність взяти участь у миротворчій місії на Донбасі.