Фінляндія не бачить підстав для пом'якшення санкцій проти Росії

Міністр закордонних справ Фінляндії Тімо Сойні наразі не бачить жодних підстав для пом'якшення санкцій, запроваджених ЄС проти Росії, і вважає, що вони мають залишатися до повного виконання Москвою Мінських угод.

Про це він заявив на спільному брифінгу з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним у Києві 5 березня, повідомляє Укрінформ.

«Ми вважаємо, що Росія має ключі до вирішення конфлікту на Донбасі і що вона має використати свій вплив на сепаратистів. Ми також вважаємо, що немає жодних підстав для пом'якшення санкцій, поки Мінські угоди не будуть виконані», - сказав Сойні.

Він додав, що Фінляндія підтримує територіальну цілісність і суверенітет України і засуджує незаконні дії Росії, спрямовані проти України, на Донбасі і в Криму.

Сойні також заявив, що Фінляндія підтримує необхідність дотримання режиму повного припинення вогню на Донбасі, бо вважає, що єдиний шлях до тривалого миру полягає у виконані Мінських угод.

Глава МЗС Фінляндії також акцентував, що Фінляндія вітає різні ініціативи врегулювання конфлікту на Донбасі, «але ці ініціативи повинні прийматися Україною».

Нагадаємо, що ФРН закликає до конкретних кроків у закріпленні перемир’я на Донбасі.