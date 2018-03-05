Фінляндія продовжить надавати підтримку українським реформам, - Сойні

Фінляндія продовжить підтримувати реформи, що проводяться в Україні.

Про це заявив глава МЗС Фінляндії Тімо Сойні після переговорів з українським колегою Павлом Клімкіним, які пройшли сьогодні, 5 березня, в Києві, повідомляє прес-центр МЗС України.

Клімкін, у свою чергу, назвав яскравим прикладом такої підтримки підписаний в рамках візиту договір про реалізацію проекту "Фінська підтримка реформи української школи", а також обговорену співпрацю у сфері енергоефективності. Сам Сойні заявив, що уряд Фінляндії планує створити цільовий фонд допомоги Україні, кошти з якого будуть направлені на реалізацію проектів у сфері енергоефективності.

Крім того, зазначили міністри, ознакою позитивної динаміки в українсько-фінських відносинах є зростання товарообігу - за минулий 2017 рік він виріс на 17%.

Тімо Сойні підкреслив, що Фінляндія продовжить підтримувати суверенітет та територіальну цілісність України, а також повідомив, що Гельсінкі повністю готові надати контингент для миротворчої операції ООН на Донбасі. Він також заявив, що "ключі від вирішення ситуації на Донбасі знаходяться в Кремлі", а тому підстави для зняття санкцій з Росії відсутні.

Що стосується проекту "Північний потік-2". Сойні підкреслив необхідність виконання "Газпромом" всіх міжнародних зобов'язань, у тому числі і рішень Стокгольмського арбітражу. Що стосується України, то її Фінляндія сприймає як надійного транзитера газу в Європу.