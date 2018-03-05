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ФРН закликає до конкретних кроків у закріпленні перемир’я на Донбасі

5 березня, 2018 - 18:43
Фото Reuters

МЗС Німеччини очікують конкретних кроків у закріпленні перемир’я на Донбасі.

Про це йдеться у повідомленні німецького дипломатичного відомства,

"Важливим сигналом є те, що сторони конфлікту на сході України погодились відновити перемир’я. Мешканцям уражених регіонів особливо потрібне завершення насильства і стійке перемир’я.", - йдеться у повідомленні МЗС.

Зазначається, що тепер має значення те, щоб перемир’я було дотримане і підкріплене конкретними кроками.

"Це включає в себе відведення важкої зброї, військ та розмінування", - заявили у відомстві.

Також у повідомленні закликали всі сторони дотримуватися домовленості та вжити подальших заходів для виконання Мінських угод.

Нагадаємо, що Фінляндія готова відправити миротворців на Донбас.

Джерело: День

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