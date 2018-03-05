Самостійність здобуде не одна партія чи організація, чи окремі люди, здобуде її тільки ціла Україна.
Роман Шухевич, командир УПА

Країни НАТО закликають до підтримки України в національних парламентах

5 березня, 2018 - 21:26
Фото Reuters

Співголови Міжпарламентської ради Україна-НАТО закликали парламенти країн НАТО до солідарності й підтримки України.

Про це йдеться в оприлюдненому документі, повідомляє Укрінформ.

"Нинішня зустріч на Чорноморському узбережжі України через чотири роки після незаконної анексії Росією Криму та міста Севастополя є  нагодою для того, щоб підтвердити наше засудження незаконної російської окупації та мілітаризації цих територій, а також триваючих порушень основоположних прав місцевого населення, зокрема, кримських татар та етнічних українців. Водночас Москва продовжує надавати політичну, військову та економічну допомогу членам незаконних збройних формувань  в окупованих районах Донецької і Луганської областей", - йдеться у заяві.

Автори документа закликали парламентаріїв держав-членів НАТО "до подальшої солідарності і підтримки України в їхніх національних парламентах".

З огляду на те, що через чотири місяці лідери держав-членів НАТО зустрінуться на саміті у Брюсселі,  головуючі на засіданні Міжпарламентської ради закликали  їх провести засідання Комісії Україна-НАТО для підтвердження євроатлантичних перспектив України та її підтримки через Комплексний пакет допомоги. 

Також вони  закликали покласти край  порушенням припиненню вогню, надати повний і безпечний  доступ спостерігачам  ОБСЄ і досягти якнайшвидшого просування у звільненні заручників і політичних в'язнів, які незконно утримуються в Росії та на окупованих територіях".

Джерело: Укрінформ

Більше новин

Фінляндія не бачить підстав для пом'якшення санкцій проти Росії
Бойовики продовжують обстрілювати позиції ЗСУ
Вашингтон прокоментував заяви Путіна про ядерну зброю
"Нафтогаз" закриє своє представництво у РФ
ФРН закликає до конкретних кроків у закріпленні перемир’я на Донбасі
У "Нафтогазі" заявили, що мають кошти на "західний" газ

Новини партнерів

Loading...
 

 

 

 

 