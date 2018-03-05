Квитки ще на два потяги до Польщі можна купити через інтернет

Віднині квитки на міжнародні поїзди № 36/35 Одеса-Перемишль і № 753/754 Ковель-Хелм можна купити через Інтернет. Про це повідомив у понеділок в.о. голови правління ПАТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов у Facebook.

"Впроваджуємо онлайн-продаж квитків на міжнародні поїзди № 36/35 Одеса – Перемишль та № 753/754 Ковель – Хелм. Опція доступна з 5 березня", - написав він.

Кравцов зазначив, що замовлення квитків черед інтернет є зручною й популярною серед пасажирів послуга. Як свідчить статистика, через інтернет пасажири купують понад 40% квитків.

"На жаль, через технічні та бюрократичні моменти ця опція впроваджується не так швидко, як нам хотілося б. Але ми маємо чітку мету: онлайн-продаж квитків на всі міжнародні поїзди. І продовжуємо роботу в цьому напрямку", - наголосив Кравцов.