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Китай планує збільшити військові витрати до $175 млрд

5 березня, 2018 - 10:38
Фото Reuters

Бюджетом Китайської Народної Республіки на 2018 рік передбачено збільшення військових витрат на 8,1% у порівнянні з 2017 роком до $ 175 млрд, повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням китайські ЗМІ.

Бюджет повинен бути затверджений на сесії Всекитайських зборів народних представників (ВЗНП, вищий орган державної влади Китаю), що відкривається в понеділок.

У 2017 році військові витрати країни склали $ 146 млрд, зростання в порівнянні з 2016 роком досягло 7%.

Раніше прес-секретар сесії Чжан Єсуй повідомив журналістам, що військові витрати визначаються відповідно до необхідності розвитку збройних сил, забезпеченням національної безпеки.

 

Джерело: День

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