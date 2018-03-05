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Меркель мають переобрати канцлером на засіданні Бундестагу 14 березня

5 березня, 2018 - 12:10
Фото Reuters

Голосування з переобрання Анґели Меркель на пост канцлером Німеччини заплановане на 14 березня. Це оголосив у неділю, 4 березня, голова фракції Християнсько-демократичного (ХДС) та Християнсько-социального союзу (ХСС) у Бундестазі Фолькер Каудер в ефірі телеканалу ARD.

За словами Каудера, він вже обговорив це питання з лідеркою фракції соціал-демократів у Бундестазі Андреа Налес. "Ми погодилися, що це має бути 14 березня", - сказав Каудер.

Він висловив також переконання, що нова коаліція успішно працюватиме. "Я цілком певний, що ми у складі нової "великої коаліції" зробимо багато доброго для країни", - сказав Каудер, цитує агентство AFP. Андреа Налес в ефірі ARD вказала на "багато важливих проектів для людей у Німеччині", які прописані в коаліційній угоді.

Нагадаємо, більшість членів Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) погодилися на створення їхньою політичною силою так званої "великої коаліції" з консервативним блоком ХДС/ХСС. Результати голосування німецьких соціал-демократів привітала також і канцлер Меркель, яка зазначила, що з нетерпінням чекає на подальшу співпрацю в рамках коаліції "на благо країни".

Так само схвально відгукнулися про рішення членів СДПН і європейські політики.

Джерело: Deutsche-Welle

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