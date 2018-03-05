Могеріні відвідає Україну з робочим візитом, - ЗМІ

11-12 березня Київ з робочим візитом відвідає верховна представниця Євросоюзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні.

Про це повідомляє Deutsche Welle із посиланням на джерела в Європейській комісії.

Під час візиту Могеріні має намір зустрітися з президентом України Петром Порошенком, прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом та міністром закордонних справ Павлом Клімкіним.

Глава європейської дипломатії хоче з перших вуст почути інформацію про стан реформ в Україні. Під час одного з ланчів вона також поспілкується з представниками громадянського суспільства, зокрема тими, які опікуються антикорупційною боротьбою.

Серед головних тем обговорень під час візиту Федеріки Могеріні - і ситуація на Донбасі. У Києві в Могеріні запланована окрема зустріч з членами Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ (СММ ОБСЄ) в Україні та міністром з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Вадимом Чернишем.

Програмою візиту передбачено також виступ головної дипломатки ЄС перед студентами Київського національного університету імені Тараса Шевченка.