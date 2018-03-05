На базі Малої академії наук створять Центр ЮНЕСКО

У Парижі Україна та ЮНЕСКО підписали угоду щодо створення на базі Малої академії наук Центру ЮНЕСКО категорії два. Про це в понеділок, 5 березня, повідомляє прес-служба Міністерства освіти та науки.

Як зазначається, офіційна церемонія підписання угоди відбулася 1 березня у штаб-квартирі організації.

Так, МАН стала першою освітянською структурою в Україні, що має відповідний статус.

"Створення на базі МАН Центру ЮНЕСКО з наукової освіти відкриває нові можливості: розширення контактів між науковими центрами під егідою ЮНЕСКО, участь у багатьох міжнародних освітніх проектах, захищеність з боку держави, яка буде приділяти більше уваги науковій освіті для творчих обдарованих дітей", – йдеться в повідомленні.