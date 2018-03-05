На Київщині 8 березня відбудеться гонка на собаках

8 березня о 10 годині ранку в місті Ірпені на Київщині відбудуться Відкриті змагання з зимових видів їздового спорту «Сяєво півночі-2018». Гонку організовує Національний Клуб північних їздових порід.

Про це йдеться на сторінці події у Facebook.

За словами організаторів гонки, у змаганнях візьмуть участь різні за кількістю собак упряжки, а після основного забігу глядачі матимуть можливість покатати на нартах своїх дітей.

«Загальна дистанція для всіх дисциплін складатиме 10 км. У програму змагань входять скіджорінг, упряжки на 2, 4 та 6 собаках, після чого бажаючі зможуть поспілкуватися з каюрами, познайомитися з собаками, а діти матимуть можливість проїхатись на нартах», - розповідає інструкторка з їздового спорту, власниця розплідника сибірських хаскі і якутських лайок TAUNFOREST Вікторія ПИСАРЧУК.

Також вона зазначила, що гонка почнеться о 10:00, а місце старту знаходиться біля залізничного моста у місті Ірпінь.

Координати дислокації: 50°30'45.0"N 30°15'29.8"E

Усі бажаючі взяти участь у змаганнях можуть зареєструватися на сайті Національного Клубу північних їздових порід.