На парламентських виборах в Італії вийшла в лідери коаліція Берлусконі

На минулих в Італії парламентських виборах лідирує правоцентристська коаліція, в яку входять партія екс-прем'єра Сильвіо Берлусконі "Вперед, Італія", а також "Ліга" і "Брати Італії". Про це повідомляє Reuters посилаючись на проміжні результати підрахунку голосів, оприлюднені Центральною виборчою комісією.

Наразі оброблено 50% бюлетенів. Усього правоцентристська коаліція набирає 37,38% від голосів виборців, слідом іде "Рух "5 зірок" з близько 32% - і це, як зазначає агентство ANSA, кращий показник партії, що висувається поза коаліцією.

Представники "Руху "5 зірок" назвали попередні результати "тріумфом".

Лівоцентристи набирають 19,78%. Лідер Демократичної партії Етторе Розато повідомив, що в разі програшу коаліція приєднається до опозиції. "Ми стежимо за результатами, і ясно, що це дуже явна поразка", - визнав політик.

За даними ANSA, відзначена висока явка виборців - 77%. Остаточні результати будуть оголошені пізніше 5 березня.

Виборчі дільниці по всій країні закрилися о 23:00 за місцевим часом 4 березня (00:00 Київ 5 березня). Голосування відбулося за кандидатів як в нижню палату парламенту (Палату депутатів), так і в верхню (Сенат). Усього свої кандидатури виставили майже вісім тис. чоловік від 21 партії. Місця в парламенті займуть 630 депутатів і 315 сенаторів.

Нагадаємо, вибори до парламенту Італії стартували 4 березня, виборчі дільниці відкрилися о 7:00 ранку і працювали до 23:00 за місцевим часом.

Раніше також повідомлялося, що на виборчих дільницях панував хаос і спостерігалися черги, люди також скаржаться на некомпетентність членів виборчих комісій.