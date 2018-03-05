Нафтогаз домовляється з ЄБРР про новий кредит

НАК "Нафтогаз України" веде переговори з Європейським банком реконструкції та розвитку про можливість отримання нової кредитної лінії.

Про це на брифінгу сказав головний комерційний директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, повідомляє Укрінформ.

"У Нафтогазу немає проблем з ресурсами. У нас відкрита кредитна лінія у Міжнародному банку реконструкції та розвитку. Лінія Європейського банку реконструкції та розвитку уже закінчилася, однак у нас йдуть перемовини про нову лінію", - сказав Вітренко.

За його словами, Нафтогаз може вийти на міжнародний фінансовий ринок та випустити єврооблігації на значну суму.

"Усі розуміють потужність та стабільність Нафтогазу після перемоги у Стокгольмському арбітражі", - додав Вітренко.

Нагадаємо, що "Нафтогаз" закриє своє представництво у РФ.