"Нафтогаз" отримав повідомлення "Газпрому" про розірвання контракту

НАК "Нафтогаз України" отримав повідомлення від російського "Газпрому" про намір розірвати контракти.

Про це на брифінгу поінформував голова НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, повідомляє Укрінформ.

"Отримали офіційне повідомлення "Газпрому" про розірвання контракту", - сказав Вітренко.

Як повідомлялося, Газпром після рішення Cтокгольмського арбітражу не на свою користь заявив про ініціювання розірвання контрактів з Нафтогазом на постачання газу в Україну і транзит газу через її територію в Європу.

28 лютого Стокгольмський арбітражний суд задовольнив вимоги НАК "Нафтогаз України" щодо компенсації за недопоставлені Газпромом обсяги для транзиту й зобов'язав російського монополіста виплатити 4,63 млрд дол. За даними Нафтогазу, це рішення означає, що Газпром має сплатити Україні близько 2,56 млрд дол., з урахуванням остаточного розрахунку за газ, поставлений у 2014 і 2015 роках.

У лютому Нафтогаз здійснив передоплату за газ Газпрому в очікуванні початку постачань газу з 1 березня. Проте російська компанія повернула гроші й відмовилася поставляти газ.