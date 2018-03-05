"Нафтогаз" вимагає від "Газпрому" компенсації за переплату в 34% при екстреній закупівлі газу в Європі у березні

НАК "Нафтогаз України" вимагає від російського "Газпрому" компенсації за переплату в 34% при екстреній закупівлі газу в Європі у березні. Про це повідомив головний комерційний директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко в Facebook.

"За оперативними даними, середньозважена ціна газу від європейських постачальників у березні цього року перевищила ціну газу від "Газпрому" (після її зниження, згідно з рішенням Стокгольмського арбітражу) на 33,9%. Вся ця переплата буде виставлена "Газпрому" для компенсації", - заявив Вітренко.

За словами Вітренко, тепер "Газпром" повинен виплатити компенсацію за невиконання контрактних зобов'язань з постачання газу в березні, про що він вже був офіційно попереджений.

Як повідомлялося, "Газпром" після рішення Стокгольмського арбітражу не в свою користь заявив про ініціювання розірвання контрактів на постачання і транзит газу з НАК "Нафтогаз України".

28 лютого Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги "Нафтогазу" за позовом до "Газпрому". "Нафтогаз" домігся компенсації в сумі 4,63 млрд дол. за недопоставку "Газпромом" узгоджених обсягів газу для транзиту. Також "Газпром" повинен сплатити 2,56 млрд дол. на користь "Нафтогазу". За заборгованість будуть нараховувати відсотки - 526 тис. дол. у день починаючи з 1 березня.

Однак "Газпром" не згоден з рішенням Стокгольмського арбітражу виплатити компенсацію "Нафтогазу".

Нагадаємо, 1 березня в "Газпромі" повідомили, що "Нафтогаз України" здійснив передоплату для відновлення постачань російського газу з березня. Одночасно "Газпром" повернув гроші, заявивши, що це пов'язано з відсутністю узгодженого додаткового договору з чинним контрактом. У "Нафтогазі" назвали відмова "Газпрому" від поставок газу порушенням і невиконанням рішення арбітражу.

А вже 2 березня НАК закликав українців знизити температуру в приміщеннях на 1-2 градуси для економії споживання газу.

Згодом стало відомо, що Міненерговугілля перевело генеруючі компанії з газу на мазут, призупинило роботу дитсадків, шкіл і вузів, а також рекомендувало переглянути план дій виробничих об'єктів для економії газових ресурсів.