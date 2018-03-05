ООН: Від бомбардувань у Східній Гуті загинули близько 600 людей

Бомбардування Східної Гути в Сирії не припинилося, незважаючи на резолюцію Ради Безпеки ООН із закликом до 30-денного перемир'я. Про це заявив регіональний координатор ООН Панос Мумцис 4 березня, пише Reuters.

Він зазначив, починаючи з 18 лютого близько 600 людей загинули і понад 2 тис. були поранені в результаті повітряних і наземних ударів.

За словами Мумциса, надходять повідомлення про голод і бомбардування лікарень в місті. Він зазначив, що такі напади на цивільних осіб "просто неприпустимі".