Посли іноземних держав та Кравчук прочитали "Заповіт" різними мовами світу (відео)

Перший Президент України Леонід Кравчук та Надзвичайні і Повноважні посли іноземних держав узяли участь у відеофлешмобі «Тарас Шевченко. Заповіт єднає світ», присвяченому 204-й річниці з Дня народження Великого Кобзаря.

Відеоролик, у якому дипломати читають найвідоміший вірш Т.Шевченка, записали в рамках щорічного Міжнародного культурно-мистецького проекту «Нас єднає Шевченкове слово», організаторами якого є Міжнародний Фонд культурного співробітництва, очолюваний Владою Литовченко, та Київський національний університет культури і мистецтв.

На відео, відзнятому в Національному музеї Тараса Шевченка, «Заповіт» звучить польською, грузинською, англійською, болгарською, французькою, казахською та румунською мовами. Поезію читають відповідно Надзвичайні та Повноважні посли іноземних держав в Україні: Ян Пєкло (Польща), Гела Думбадзе (Грузія), Красімір Мінчев (Болгарія), Руслан Болбочан (Молдова), Вакар Ахмад (тимчасово повірений Пакистану), Арнур Танбай (заступник посла Казахстану) та Президент Африканської Ради в Україні Діалло Ісса Садіо.

Дипломати прочитали вірш і українською мовою. Українську версію відеофлешмобу відкриває за завершує Перший Президент України Леонід Кравчук. Також до декламації долучилися Голова Міжнародного Фонду культурного співробітництва Влада Литовченко, Генеральний директор Національного музею Тараса Шевченка Дмитро Стус та завідуюча кафедрою міжнародних відносин КНУКіМ Інна Костиря.

Відеофлешмоб вже широко підхопили у сомережах, студенти записують на відео своє декламування «Заповіту» іноземними мовами і викладають на сторінках з хештегами #тарасшевченко та #заповітєднаєсвіт.