Посольство США у Анкарі сьогодні буде зачинене через загрозу безпеці

Дипломатичне представництво США у Стамбулі сьогодні, 5 березня, буде закрите через загрозу безпеці. Про це повідомляє Reuters.

«Посольство США у Анкарі буде зачинене для відвідувачів 5 березня 2018 року через загрозу безпеці. Про поновлення роботи буде оголошено, щойно відновиться надання послуг», - йдеться у повідомленні на сайті відомства.

Посольство також радить громадянам США уникати натовпів; триматися подалі від дипустанови; підвищити заходи особистої безпеки у випадку відвідування популярних туристичних місць, торговельних центрів та спортивних арен; повідомити про власне місцеперебування членам родини та слідкувати за місцевими ЗМІ.

Дипломати також скасували усі співбесіди на отримання віз та інші нетермінові дії. При цьому у дипустанові не уточнили про загрозу якого роду йдеться.

Про те, з чим пов'язане таке рішення, не уточнюється. Про час відновлення роботи посольства буде повідомлено додатково, зазначається в повідомленні.