Президент Словаччини вимагає переформатування уряду після вбивства Куціяка

Президент Словаччини Андрей Кіска переконаний, що після вбивства журналіста Яна Куціяка необхідно провести кардинальні зміни в уряді країни. Про це він заявив у неділю, 4 березня, у телезверненні, повідомляє AFP.

"Я бачу зараз можливими ці два рішення: докорінне переформатування уряду або дострокові вибори", - зазначив президент Словаччини з огляду на протести після вбивства по всій країні.

Нагадаємо, тіло 27-річного Яна Куціяка, котрий вів гучні антикорупційні журналістські розслідування, та його дівчини знайшли в будинку в населеному пункті Велка Мача неподалік міста Трнава, у 50 кілометрах від Братислави. Причиною смерті стали вогнепальні поранення: журналісту куля влучила в груди, його нареченій - у голову. За даними поліції, що вони були вбиті між 22 та 25 лютого.

В ЄС вимагають швидкого й усебічного розслідування справи.

28 лютого у Братиславі пройшла демонстрація опозиції із вимогою до керівників поліції та МВС піти у відставку через безпрецедентне для Словаччини вбивство журналіста.

Куціяк, за даними ЗМІ, проводив розслідування про можливу причетність італійської мафії до корупції в уряді соціал-демократа Робетра Фіцо. Тепер кабінет Фіцо опинився під тиском - кілька урядовців усунені від посад на час розслідування.