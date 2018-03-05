Саакашвілі заявив про плани повернути владу у Грузії, - ЗМІ

Екс-президент Грузії Михайло Саакашвілі звернувся з Амстердама до своїх грузинських однопартійців з "Єдиного національного руху" (ЕНД) і закликав їх розпочати переговори з іншими партіями для висунення на майбутніх у жовтні президентських виборах єдиного кандидата від опозиції, передає Іnterfax.

"Ми повинні повернутися у владу вже в 2018 році. Як ми це зробимо? Ми повинні виграти президентські вибори і на цьому тлі обрушити правління Іванішвілі (Бідзіна Іванішвілі, колишній прем'єр-міністр, мільярдер, якого опозиція вважає реальним правителем Грузії - ІФ), обрушити його феодальний двір", - заявив Саакашвілі у відеозверненні до членів ЕНД, яке було поширене грузинськими ЗМІ.

Один з лідерів ЕНД Ніка Мелія заявив в понеділок журналістам, що консультації з іншими опозиційними партіями вже йдуть, але не уточнив, з якими саме.

Лідери деяких опозиційних партій Грузії, які всі разом не отримали на що відбулися в 2016 році парламентських виборах і одного відсотка голосів виборців, заявили журналістам, що ідея Саакашвілі про висунення єдиного кандидата в президенти від опозиції може бути розглянута. Представники більших опозиційних партій заявили журналістам, що відмовляються співпрацювати з Саакашвілі і його партією.