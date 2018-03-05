СБУ заблокувала канал фінансування терористичної організації "ДНР" у Києві

Співробітники Служби безпеки України і Генпрокуратури затримали у Києві бізнесмена, який забезпечував медикаментами бойовиків "ДНР". Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України.

Житель Донецька організував постачання медикаментів з України через територію Росії в тимчасово окуповану Донецьку область.

"Увезену в "ДНР" продукцію ділок реалізовував у медичні заклади, зокрема до тих, де проходять лікування та реабілітацію бойовики", – ідеться в повідомленні.

Місцевому населенню він продавав ліки за цінами, завищеними в чотири–п'ять разів. А платив податки в бюджет "ДНР", із якого фінансують діяльність бойовиків.

"Отриманий від незаконного бізнесу прибуток дозволив ділку утримувати у французькій Ніцці власну яхту та користуватися в тимчасово окупованому Донецьку новим автомобілем Bentley", – ідеться в повідомленні.

Співробітники СБУ також зафіксували, що за свої операції бізнесмен намагався одержати з українського бюджету відшкодування ПДВ на суму майже 4 млн гривень.

Зловмиснику виголосили підозру за ст. 258-5 Кримінального кодексу України (фінансування тероризму), і обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.