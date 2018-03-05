Сформовано список кандидатів до Ради суддів України

Під час 15-го чергового з'їзду суддів України, який проходить в Києві, сформували список із близько 50 кандидатів до Ради суддів України, повідомляє УНН.

Зокрема, від місцевих загальних судів треба обрати 11 членів Ради суддів, від апеляційних та адміністративних судів по чотири кандидати.

Від апеляційного-адміністративного, апеляційного-господарського та Вищого спеціалізованого по два члени, від Верховного суду України та місцевих господарських судів по чотири члени.

Черговий з'їзд суддів розпочав роботу сьогодні у Києві.

У з’їзді беруть участь делегати з усіх регіонів України, члени та керівництво Вищої Ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, адміністрації Конституційного суду, Верховного Суду.

Як зазначила у своєму виступі голова Верховного Суду Валентина Данішевська, “вже два місяці працює новий Верховний Суд, і ми вже бачимо успіхи, але і бачимо проблеми”.

За її словами, "судова реформа практично завершена в плані оформлення структури, і наше завдання далі — зробити її дієвою і такою, що дає результати.

Вона наголосила, що повернення довіри суспільства до судової гілки влади залежить не лише від якості роботи кожного окремого судді, але і від усієї роботи судової систеими в цілому.

Варто зазначити, що на з’їзді планується переобрати членів Ради суддів, Вищої кваліфікаційної комісії суддів.