Шевчовіч: Єврокомісія готова стати арбітром для "Нафтогазу" і "Газпрому"

Віце-президент Європейської Комісії, Єврокомісар з Енергетичного Союзу Марош Шевчович провів переговори з прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом, головою НАК "Нафтогаз України" Андрієм Коболєвим та міністром енергетики Росії Алєксандром Новаком. Головною темою діалогів було занепокоєння України щодо рівня тиску під час постачання газу з Росії для транзиту в Європейський Союз, а також з приводу нещодавнього рішення Стокгольмського арбітражного трибуналу.

Шевчович закликав сторони долучитися до пошуку задовільного рішення щодо цього питання.

«Європейська Комісія готова брати участь і виступати посередником у тристоронньому процесі, який в минулому довів свою ефективність у подоланні розбіжностей між сторонами. Через складність і чутливість цього питання ми й надалі вивчатимемо можливості такого процесу в двосторонньому порядку. Україна та Росія підтвердили свою готовність залишатися в тісному контакті з Європейською Комісією. Я буду уважно стежити за ситуацією для гарантування постійного транзиту російського газу через Україну в ЄС, оскільки це залишається нашим пріоритетом», - заявив єврокомісар.

Алла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»