Швеція заявила про готовність взяти участь у миротворчій місії на Донбасі

Міністр оборони Королівства Швеція Петер Хультквіст заявляє, що Швеція готова взяти участь у миротворчій місії на Донбасі, якщо буде відповідне рішення Ради безпеки ООН.

Про це він заявив у понеділок на спільній прес-конференції з міністром оборони України Степаном Полтораком у Києві, повідомляє Укрінформ.

«Якщо буде прийнято відповідне рішення Ради безпеки ООН, Швеція розгляне можливість взяти участь у миротворчій місії», - сказав він.

Хультквіст підкреслив, що для країн Балтії питання стабільності в Україні є дуже важливим.

Він зауважив, що наразі є різні погляди щодо створення такої місії, головне, щоб ця місія була створена за усіма міжнародними правилами.

Міністр також заявив, що Швеція виступає категорично проти будь-яких «заморожених конфліктів».

Як повідомлялося, раніше Фінляндія, а також Білорусь заявили про готовність долучитися до миротворчої місії ООН на Донбасі.