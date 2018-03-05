Скандинавські країни виділять €3,8 млн на підвищення енергоефективності в східних регіонах України

Уряд Норвегії та інших скандинавських країн додатково виділить майже 3,8 млн євро на нові проекти, спрямовані на підвищення енергоефективності соціальних об’єктів на Сході України.

Про це повідомили у прес-службі Міністерства тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб.

Проект фонду Nordic Energy Efficiency and Humanitarian Support Initiative for Ukraine (NIU) передбачає реконструкцію громадських будівель для зменшення енерговитрат на забезпечення їх опалення, освітлення та гарячого водопостачання, а також впровадження світлодіодного вуличного освітлення.

"Ми надзвичайно вдячні норвезькому уряду за додаткову допомогу для вирішення проблем енергоефективності в східних регіонах, що постраждали внаслідок конфлікту. Зменшення енергоспоживання не лише позитивний крок в плані економії енергоресурсів та загального прогресивного підходу, але й мінімізує негативний вплив на навколишнє середовище", – переконаний міністр Вадим Черниш.

Створений у 2014 році фонд Nordic Energy Efficiency and Humanitarian Support Initiative for Ukraine (NIU) фінансує заходи з енергозбереження в школах, дитячих та медичних закладах, вуличного освітлення на південному сході України в містах, які зазнали впливу конфлікту.

З початку діяльності фондом були профінансовані 25 проектів у 21 містах Донецької та Луганської областей, а також в сусідніх регіонах на суму 12 млн євро.