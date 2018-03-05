Спікер парламенту Молдови вручив Парубію медаль "За демократію"

Спікер парламенту Молдови Андріан Канду вручив медаль парламенту "За демократію" Голові Верховної Ради Андрію Парубію, повідомляє Укрінформ.
Окрім спікера ВР, цю нагороду отримали також глава грузинського парламенту Іраклій Кобакідзе і виконавчий віце-директор Атлантичної ради Деймон Вілсон за особливий внесок у розвиток і поглиблення відносин із РМ, інформує прес-служба парламенту Молдови.
Відзнаки було вручено за підсумками міжпарламентської конференції "Грузія, Республіка Молдова та Україна: Східне партнерство і сучасні виклики безпеки", яка пройшла напередодні у Кишиневі.
"Молдова, Україна і Грузія об'єднали зусилля, щоб протистояти викликам, через які змушені проходити наші держави", - зазначив Канду.
Напередодні спікер молдавського парламенту заявив, що у Кишиневі були закладені основи нового етапу взаємин між Молдовою і Україною.