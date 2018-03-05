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США закликали РФ, Сирію та Іран припинити бойові дії у Східній Гуті

5 березня, 2018 - 10:26
Фото Reuters

У Білому домі зажадали від Росії, Сирії та Ірану виконання резолюції 2401 РБ ООН. Про це йдеться у заяві адміністрації США.

"Режим (президента Сирії Башара) Асада поряд з його прихильниками в Москві і Тегерані повинен дотримуватися резолюції 2401 Ради Безпеки ООН", — йдеться в заяві Білого дому.

Адміністрація США закликає "припинити бойові дії" в Східній Гуті і навколо неї, а також дозволити "безперешкодну доставку гуманітарної допомоги майже 400 тисяч ні в чому невинних цивільних осіб, що опинилися у критичному стані".

Раніше президент Сирії Башар Асад заявив, що операція проти терористів у Східній Гуті продовжиться.

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