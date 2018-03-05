Система Microsoft Bing передбачила майже всіх лауреатів "Оскар-2018"

Предикативна система Microsoft Bing правильно передбачила практично всіх основних лауреатів ювілейної 90-ї премії Американської кіноакадемії 2018, яка відбулася в Лос-Анджелесі 4 березня.

Про це йдеться в новинах Microsoft.

Система працює на базі машинного навчання і штучного інтелекту, аналізуючи думки, популярні теми в соціальних мережах і пошукові запити.

Пошукова система вірно визначила, що 59-річний британський актор Гері Олдман отримає в цьому році свій перший "Оскар" за роль Вінстона Черчилля у фільмі "Темні часи".

Кращим фільмом Bing правильно назвав "Форму води" Гільєрмо дель Торо, який став також володарем призу за кращу режисуру.

За підрахунками інтелектуального алгоритму, саме ця фантастична драма повинна була стати володарем головного призу з ймовірністю 30%, обійшовши основного конкурента - картину ірландського режисера Мартіна МакДона "Три білборда на кордоні Еббінг, Міссурі" (23% ймовірності).

Проте, кращою акторкою за роль в цьому фільмі і Bing (56% ймовірності), і академіки назвали Френсіс Макдорманд. Кращим актором другого плану став Сем Рокуелл (ймовірність перемоги на думку пошукової системи становила 54%).

Також вірно були передбачено, що приз за кращу жіночу роль другого плану дістанеться Еллісон Дженні ( "Тоня проти всіх"), за кращі візуальні ефекти - "Той, що біжить по лезу 2049", а за кращий звуковий монтаж - військовій картині Крістофера Нолана "Дюнкерк".

Серед інших вгаданих переможців:

Кращий адаптований сценарій: "Називай мене своїм ім'ям"

Кращий оригінальний сценарій: "Геть"

Кращий повнометражний анімаційний фільм: "Таємниця Коко"

Кращий фільм на іноземній мові: "Фантастична жінка"

Кращий дизайн костюмів: "Примарна нитка"

Краща музика: "Форма води"

Краща пісня: "Таємниця Коко"

Єдине помилкове пророцтво серед зроблених Bing - в номінації "Кращий документальний фільм".

Предикативна система Bing працює на базі машинного навчання і штучного інтелекту, аналізуючи думки, популярні теми в соціальних мережах і пошукові запити. Раніше вона вірно визначила 20 з 24 (84%) переможців "Оскар-2015". Вона також успішно пророкує результати спортивних ігор і телешоу.

Так, у 2014 році система передбачила 21 лауреата премії, в 2013-му - 19. Крім того, Bing успішно вгадав переможців 15 з 16 матчів плей-офф чемпіонату світу з футболу, який пройшов в Бразилії в 2014 році.