Тенісистка Світоліна зберегла четверте місце в рейтингу WTA

5 березня, 2018 - 10:52
Українська тенісистка Еліна Світоліна посіла четверте місце в рейтингу WTA від 5 березня 2018 року.
WTA Tour Singles Rankings:
Місце Тенісистка Очки
1 (1) Симона Халеп (Румунія) 7965
2 (2) Каролін Возняцкі (Данія) 7525
3 (3) Гарбіньє Мугуруса (Іспанія) 6175
4 (4) Еліна Світоліна (Україна) 5480
5 (5) Кароліна Плишкова (Чехія) 5080
6 (6) Олена Остапенко (Латвія) 4941
7 (7) Каролін Гарсія (Франція) 4625
8 (8) Вінус Вільямс (США) 4277
9 (10) Петра Квітова (Чехія) 3086
10 (10) Анжелік Кербер (Німеччина) 3055
Джерело: День