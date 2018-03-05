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Тенісистка Світоліна зберегла четверте місце в рейтингу WTA

5 березня, 2018 - 10:52
Фото Reuters

Українська тенісистка Еліна Світоліна посіла четверте місце в рейтингу WTA від 5 березня 2018 року.

WTA Tour Singles Rankings:

Місце   Тенісистка                                   Очки

1 (1)       Симона Халеп (Румунія)           7965

2 (2)       Каролін Возняцкі (Данія)           7525

3 (3)       Гарбіньє Мугуруса (Іспанія)     6175

4 (4)       Еліна Світоліна (Україна)          5480

5 (5)       Кароліна Плишкова (Чехія)      5080

6 (6)       Олена Остапенко (Латвія)        4941

7 (7)       Каролін Гарсія (Франція)           4625

8 (8)       Вінус Вільямс (США)                  4277

9 (10)    Петра Квітова (Чехія)                   3086

10 (10) Анжелік Кербер (Німеччина)      3055

Джерело: День

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