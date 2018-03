У Лос-Анджелесі пройшла 90-та ювілейна церемонія кінопремії "Оскар"

У Лос-Анджелесі в ніч на понеділок пройшла ювілейна 90-та церемонія визначення переможців Американської академії кіномистецтв.

Кращі оператори, дизайнери, актори, сценаристи, режисери, картини були нагороджені у 24 категоріях, повідомляє Укрінформ.

У кожній номінації присуджувалася золота статуетка "Оскар". Причому кількість претендентів на перемогу коливалася від трьох (за кращий грим та зачіски), до дев'яти (за кращий фільм року). Далі наводимо повний список переможців по кожній з номінацій у порядку оголошення на урочистій церемонії, що пройшла в театрі "Долбі" у Лос-Анджелесі .

Краща чоловіча роль другого плану (Supporting Actor):

Сем Роквелл ("Три білборди на кордоні Еббінга, Міссурі").

Кращий грим і зачіски (Best Makeup and Hairstyling):

"Темні часи".

Кращий дизайн костюмів (Best Costume Design):

"Примарна нитка".

Кращий повнометражний документальний фільм (Documentary Feature):

"Ікар".

Кращий монтаж звуку (Best Sound Editing):

"Дюнкерк";

Кращий звук (sound mixing):

"Дюнкерк".

Краща робота художника-постановника (Best Production Design):

"Форма води".

Кращий фільм іноземною мовою (Best Foreign Language Film):

"Фантастична жінка" (Чилі).

Краща жіноча роль другого плану (Supporting Actress)

Еллісон Дженні ("Я, Тоня").

Краща короткометражна анімація (Best Animated Short Film):

"Дорогий баскетбол" ("Dear Basketball");

Краща повнометражна анімація (Animated Feature):

"Коко".

Кращі візуальні ефекти (Best Visual Effects):

"Той, хто біжить по лезу 2049".

Кращий монтаж (Best Film Editing)

"Дюнкерк".

Кращий документальний короткометражний фільм (Documentary Short):

"Небеса – це затор на 405-й" ("Heaven is a traffic jam on the 405");

Кращий короткометражний ігровий фільм (Best Live Action Short Film)

"Німа дитина" ("The Silent Child").

Кращий адаптований сценарій (Adapted Screenplay):

Джеймс Ейворі ("Назви мене своїм ім'ям).

Кращий оригінальний сценарій (Original Screenplay):

Джордан Піл ("Пастка").

Краща операторська робота (Best cinematography):

"Той, що біжить по лезу 2049".

Краща музика (Best Original Score):

Александр Деспла ("Форма води").

Краща оригінальна пісня до фільму (Original Song):

Крістін Андерсон-Лопез та Роберта Лопез ("Коко");

Кращий режисер (Directing):

Гільєрмо дель Торо ("Форма води").

Краща чоловіча роль (Leading Actor):

Гері Олдмен ("Темні часи").

Краща жіноча роль (Leading Actress):

Френсіс МакДорманд ("Три білборди на кордоні Еббінга, Міссурі").

Кращий фільм року (Best Picture):

"Форма води".