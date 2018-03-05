У Львові смолоскипною ходою вшанували річницю загибелі Романа Шухевича

Учора, 4 березня, вулицями Львова пройшов марш "Пам'ятай Героїв", присвячений до 68-ї річниці загибелі головного командира УПА Романа Шухевича. Також ним вшановували усіх полеглих борців за волю України.

Понад тисячу людей несли в руках смолоскипи, національні та червоно-чорні прапори. Також в колоні було багато прапорів із символікою організацій, що організували цей марш. Зокрема головним ініціатором виступив "Національний корпус Львівщини". До них приєдналися "Правий сектор", ВО "Свобода" та ГФ "Патріот".

Марш розпочався від львівської Ратуші. Маршрут проліг через центральні вулиці міста до пам'ятника Степану Бандері. Під час ходи учасники вигукували гасла: "«Наша земля - наші герої!", "Пам’ятай, чужинець, тут господар українець!", "Хто ми? Українці! Чого ми хочемо? Влади!", "Слава Україні! Героям слава!" та інші.

"Ми не маємо права забувати тих, хто поклав усе своє життя на вівтар боротьби за волю української нації. Обов'язок кожного справжнього патріота - пам'ятати героїв і продовжувати їхню величну справу в сьогоденні. Львів історично вважався серцевиною українського націоналізму. І сьогодні ми знову всім продемонстрували, що наше місто залишається фортецею національного духу та сили", - зазначили організатори ходи.

Завершилась хода спільним виголошенням молитви націоналіста біля пам'ятника Степану Бандері.

Павло ПАЛАМАРЧУК, Львів