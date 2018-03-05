У Львові відкриють виставку "Слідами блаженного отця Омеляна"

Експозиція, що її представлять у середу, 7 березня, у Музеї історії релігії, присвячена греко-католицькому священику, місіонеру, сповіднику, капелану УГА, громадському діячу, праведнику України, блаженному священномученику, покровителю душпастирів Омеляну Ковчу (20.08.1884 – 25.03.1944).

«Постать отця Ковча є промовистою для всіх нас насамперед тому, що він унаочнив приклад доброго Пастиря, – розповідає молодший науковий співробітник ЛМІР Олена Малюга. – Це людина, яка до кінця свого земного життя не зрадила глибоко гуманних, християнських моральних принципів. Він був великим патріотом, умів співчувати людям, завжди допомагав їм, закликав любити усіх – незалежно від походження та конфесійної належності».

Арештований нацистами за підтримку українського підпілля, допомогу євреям та публічне засудження нацистських злочинів, перебуваючи в тюрмі на Лонцького у Львові, а згодом – у концтаборі «Майданек» (Польща), Омелян Ковч продовжував таємну тюремну практику душпастирської діяльності. Родичі та знайомі робили все можливе, щоби звільнити його. До справи долучився навіть митрополит Андрей Шептицький. «Я розумію, що стараєтеся про моє визволення, але прошу не робити нічого в цій справі. Учора вони вбили тут 50 чоловік. Якщо я не буду тут, хто допоможе їм перейти ці страждання?.. Дякую Богові за Його доброту до мене. Окрім неба, це єдине місце, де я хотів би перебувати. Тут ми всі рівні – поляки, євреї, українці, росіяни, латиші, естонці», – писав отець Омелян в одному з листів до рідних. І залишився у в’язниці, де відправляв Літургії, сповідав, причащав, хрестив, ніс зневіреним віру, надію, любов. Отець Ковч помер за колючим дротом 25 березня 1944 року. Його тіло спалили в крематорії табору.

У музеї розповідають, що минулого року, аби популяризувати життя і героїчний чин отця Ковча, його племінники Василь Мацелюх і Іван Ковч та похресник Михайло Костів разом із однодумцями створили громадську організацію «Братство імені блаженного священномученика Омеляна Ковча». І додають, що виставку Львівський музей історії релігії організовує спільно із Братством, Національним музеєм-меморіалом жертв окупаційних режимів «Тюрма на Лонцького» та газетою «За Вільну Україну+».

В експозиції «Слідами блаженного отця Омеляна» будуть представлені особисті літургійні речі о. Омеляна Ковша: фелон (риза), єпитрахиль (стрічка, що огинає шию і обома кінцями спускається на груди), нарукавники, пояс. А ще – скарбничка із церкви Святого Івана Хрестителя села Коросне, що у Перемишлянському районі Львівської області, де правив отець. Серед експонатів – й світлини, які знайомлять з діяльністю «Братства імені блаженного священномученика Омеляна Ковча» (фото з місць, де служив отець Омелян, з тематичних вечорів, зустрічей, виставок, відкриття меморіальних дощок). Також – сімейні фотографії отця і документи, пов’язані з його життям і діяльністю.

Виставка «Слідами блаженного отця Омеляна» у Музеї історії релігії (вул. Музейна, 1) буде чинна до 16 квітня.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів