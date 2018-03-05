У лютому Спілка журналістів нарахувала 8 випадків застосування сили проти працівників ЗМІ

Національна спілка журналістів України заявляє про вісім випадків застосування сили проти співробітників засобів інформації в лютому, повідомляє Радіо Свобода.

«Напади трапилися на Львівщині, Волині, Полтавщині, в Одесі, Чернігові та Києві. У більшості випадків жертвами фізичної агресії ставали знімальні групи телеканалів. Відповідно до моніторингу «Індекс фізичної безпеки журналістів України», який Спілка журналістів проводить спільно з партнерськими організаціями, за перші два місяці 2018 року зафіксовано 10 проявів фізичної агресії стосовно журналістів», – ідеться в повідомленні, надісланому редакції Радіо Свобода.

Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко заявляє, що ситуація із безпекою журналістів залишається однією з найбільших загроз свободі слова.