У МЗС Австрії розробляють стратегію щодо Росії

У міністерстві закордонних справ Австрії у березні створять відділ щодо Росії, повідомляє австрійське видання Kurier.

ЗМІ зазначає, що днями федеральний канцлер Австрії Себастьян Курц відвідав Москву, де провів зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним. Одразу після повернення Курца стало відомо про створення нового відділу у МЗС. Спецпредставником із питань Росії стане Маргот Клестіль-Леффлер – експерт із російських питань, славістка, посол Австрії у Росії із 2009-го до 2014 року.

Представниця австрійського міністерства закордонних справ Елізабет Гегенляйтнер також підтвердила, що у МЗС країни розробляють стратегію щодо Росії під керівництвом Клестіль-Леффлер.

За інформацією Kurier, Клестіль-Леффлер прекрасно говорить російською і тісно пов'язана з політичною та економічною елітою Росії. Видання зазначає, що протягом багатьох років вона була "близькою подругою" президента РФ Володимира Путіна і прем'єр-міністра Росії Дмитра Медведєва.

Клестіль-Леффлер також була одружена з колишнім президентом Австрії Томасом Клестілем, і як у першої леді у неї були тісні особисті контакти з Путіним. Під час державного візиту до Росії 2004 року австрійське президентське подружжя отримало особливий подарунок від Путіна: двох цуценят лабрадорів, пише Kurier.

Видання наголошує, що у зовнішній політиці Австрії "пріоритетом стає Росія, як і Китай", водночас "із призначенням Клестіль-Леффлер Австрія може відігравати велику роль на дипломатичній платформі ЄС, наприклад, у питанні послаблення санкцій Євросоюзу проти Росії або розширення торгівлі".