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У "Нафтогазі" заявили, що мають кошти на "західний" газ

5 березня, 2018 - 18:24
Фото з архіву "Дня"

У НАК “Нафтогаз Україна” не має проблем з фінансовими ресурсами для закупівлі західного газу.

Про це під час брифінгу заявив головний комерційний директора групи “Нафтогаз” Юрій Вітренко, передає УНН.

“У "Нафтогазу" немає проблем з фінансовими ресурсами... Крім того у нас відкрита лінія кредитування з Міжнародного банку реконструкції та розвитку, яку ми можемо використати для закупівлі газу, наприклад у квітні. Крім того, "Нафтогаз" може відносно спокійно вийти на міжнародно-фінансовий ринок і наприклад випустити єврооблігації на значну суму”, - повідомив Вітренко.

Нагадаємо, що "Нафтогаз" отримав повідомлення "Газпрому" про розірвання контракту.

Джерело: УНН

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