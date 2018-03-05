У Німеччині різко розкритикували митну політику Трампа

Погрози президента Сполучених Штатів Дональда Трампа запровадити, окрім імпортних мит на сталь та алюміній, збори на автомобілі з Євросоюзу різко розкритикувала міністерка економіки Німеччини Бріґітте Цюпріс (Brigitte Zypries). У неділю, 4 березня, Цюпріс застерегла, що протекціоністські кроки Трампа несуть загрозу вільній торгівлі та добробуту. Про це повідомляє DW.

"Президент Трамп прагне грати в гру, в котрій не може бути переможців. Запроваджувати дедалі більше митних зборів на дедалі більше товарів - це може зрештою привести до того, що під загрозою опиняться десятилітнє скасування митних бар'єрів, вільна торгівля та добробут", - сказала міністерка, цитує інформагенція dpa.

Цюпріс висловила сподівання, що глава Білого дому відмовиться від планів запровадити митні збори на європейські автомобілі. "Сподіваюся, що президент США дослухається до багатьох розумних голосів і в його країні та передумає", - зазначила вона. Міністерка також наголосила, що уряд ФРН і надалі робитиме ставку на міжнародну співпрацю та спиратиметься на укладені угоди про вільну торгівлю між ЄС та його партнерами.

Про наміри вдатися до мирних бар'єрів щодо імпортних автомобілів, завезених з Європи, Трамп повідомив напередодні. За даними Асоціації німецької автопромисловості (VDA), німецькі компанії реалізували торік на американському ринку 1,35 мільйонів нових автомобілів. Їхня частка становила таким чином на автомобільному ринку США 7,9 відсотка, що дещо перевищувало показник 2016 року. Утім, з цієї кількості лише 494 тисячі були експортовані з Німеччини, інші - вироблені на заводах в США та інших країнах.

За оцінками експертів, можливе запровадження мит вдарить передусім по таких виробниках як Audi та Porsche, які, на відміну від Daimler, BMW та власне Volkswagen, не мають виробництв у США. Постраждають також шведський Volvo та британський Jaguar.

Тим часом німецький експерт авторинку Штефан Братцель (Stefan Bratzel) назвав закиди Трампа про перешкоджання продажу американських автомобілів в ЄС "повною маячнею". За його словами, ринок досить складний і американським виробникам тяжко конкурувати з німецькими, зокрема, через проблеми з дизайном та відсутність авто преміум-сегменту.

