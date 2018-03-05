5 березня, 2018 - 22:28
У Саудівській Аравії провели перший марафон для жінок, в якому брали участь сотні учасниць зі всієї країни.
Про це повідомляє видання Arabian Business.
Марафон відбувся в районі Аль-Ахса. Багато бігунів були одягнені в традиційний одяг. Наступний такий марафон для жінок планується провести в Мецці 6 квітня.
Зараз в Саудівській Аравії відбуваються серйозні зміни, зокрема у сфері участі жінок у суспільному житті.
З червня жінки в королівстві зможуть водити автомобілі. Вони почали ходити на стадіони на спортивні матчі і відвідувати масові розважальні заходи, а генеральна прокуратура країни вперше стала набирати жінок в слідчі.