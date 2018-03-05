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У Саудівській Аравії провели перший марафон для жінок

5 березня, 2018 - 22:28
Фото: Dunya News

У Саудівській Аравії провели перший марафон для жінок, в якому брали участь сотні учасниць зі всієї країни.

Про це повідомляє видання Arabian Business.

Марафон відбувся в районі Аль-Ахса. Багато бігунів були одягнені в традиційний одяг. Наступний такий марафон для жінок планується провести в Мецці 6 квітня.

Зараз в Саудівській Аравії відбуваються серйозні зміни, зокрема у сфері участі жінок у суспільному житті.

З червня жінки в королівстві зможуть водити автомобілі. Вони почали ходити на стадіони на спортивні матчі і відвідувати масові розважальні заходи, а генеральна прокуратура країни вперше стала набирати жінок в слідчі.

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