У Саудівській Аравії провели перший марафон для жінок, в якому брали участь сотні учасниць зі всієї країни.

Про це повідомляє видання Arabian Business.

Марафон відбувся в районі Аль-Ахса. Багато бігунів були одягнені в традиційний одяг. Наступний такий марафон для жінок планується провести в Мецці 6 квітня.

Зараз в Саудівській Аравії відбуваються серйозні зміни, зокрема у сфері участі жінок у суспільному житті.

З червня жінки в королівстві зможуть водити автомобілі. Вони почали ходити на стадіони на спортивні матчі і відвідувати масові розважальні заходи, а генеральна прокуратура країни вперше стала набирати жінок в слідчі.